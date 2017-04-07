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美國狂射戰斧飛彈 高畫質影片看透透

敘利亞被美國戰斧飛彈攻擊的軍用機場。（歐新社）

2017-04-07  12:05

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞反抗軍占領區的平民，日前遭到敘利亞政府使用化學武器攻擊，引起美國的不滿。美總統川普今日在與中國領導人習近平會面期間，親自下令向敘利亞發射59枚戰斧飛彈，而驅逐艦發射飛彈的高畫質影片也已經曝光。

據《美國海軍新聞》（USNI News）報導，驅逐艦波特號（USS Porter，DDG-78）與羅斯號（USS Ross，DDG-71），在敘利亞當地時間今日凌晨4時40分，於東地中海展開攻勢，59枚飛彈的主要目標是敘利亞大城荷姆斯的軍用機場。

包括敘利亞軍機、戰機掩體、石油和後勤儲存所、彈藥庫、防空系統和雷達，都在這次的戰斧飛彈打擊目標之中。之所以會選擇該機場，據信是因為針對平民的化學攻擊，就是從該機場起飛的軍機所投放。

相關影片請見：

美國位於東地中海的兩艘驅逐艦，今日共發射59枚戰斧飛彈，攻擊敘利亞軍用設施。（歐新社）

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