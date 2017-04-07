人機圍棋頂上決戰！世界冠軍柯潔5月戰AlphaGo2.0

世界排名第一的中國圍棋高手柯潔將於5月下旬在浙江烏鎮與Google旗下的圍棋人工智慧系統AlphaGo進行三戰兩勝的對弈。（圖擷自《新浪新聞》）

2017-04-07 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家體育總局公布，世界排名第一的中國圍棋高手柯潔將於5月下旬在浙江烏鎮與Google旗下的圍棋人工智慧系統AlphaGo進行三戰兩勝的對弈，Google與中國棋院在10日就這次「人機圍棋最終決戰」召開新聞發布會。

綜合中國媒體報導，中國國家體育總局透露，Google圍棋人工智慧系統AlphaGo將於5月下旬在浙江烏鎮與包括柯潔在內的中國頂尖棋手進行對決，根據最新的世界排名，19歲的柯潔以積分3635分穩居榜首，韓國高手朴廷桓則以3590居次，去年與AlphaGo激戰五場的韓國圍棋好手李世乭則居第4名。

AlphaGo曾於2016年挑戰南韓棋王李世乭，以4勝1敗的轟動全球，AlphaGo的升級版「Master」自去年12月間至今年1月間，在網路快棋取得60連勝的驚人戰績，其中柯潔也貢獻3場；據了解，這次出賽的AlphaGo也有所準備，將是吸收上述對弈經驗的改良版「AlphaGo 2.0」。

傳這次人機大戰將採取三戰兩勝的慢旗，甚至可能還有團體戰，多名人類棋士組隊對戰挑戰AlphaGo的比賽，目前AlphaGo的研發團隊已抵達中國，進一步的資訊將有待10日的記者會。