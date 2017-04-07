川習會晚宴吃什麼？ 看了讓人流口水

美國總統川普與中國領導人習近平會面，晚宴的菜色曝光。（法新社）

2017-04-07 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國領導人習近平，今日在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部會晤，而川普宴請習近平的菜單也已曝光，從主菜到甜點似乎都相當吸引人。

據《國會山報》（The Hill）報導，在凱薩沙拉之後，主菜是香煎多佛比目魚，搭配香草焗馬鈴薯和四季豆。另一種主菜是紐約客牛排，搭配薯泥與焗烤根莖類蔬菜。甜點方面則有巧克力蛋糕佐香草醬、黑巧克力雪酪、雪酪三重奏可以選擇。