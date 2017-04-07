看了這些照片後...川普下令發射飛彈攻擊敘利亞

男子抱著孩童激動地在醫院尋求協助。（美聯社）

2017-04-07 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕位於敘利亞伊德利卜省（Idlib）的汗舍孔鎮（Khan Sheikhon），在4日遭化學武器攻擊，造成大量平民死亡引起國際撻伐，美國總統川普隨後下令發射飛彈攻擊敘國軍事設施。美國官員透露，化武攻擊現場的慘況，是促使川普使用軍事打擊的原因之一。

這起化武攻擊造成至少100人死亡、300人受傷，當中包含許多婦女與兒童，照片在全球流傳後引發極大關注。根據《CNN》報導，美資深官員表示，「這些照片促使所有的人要求採取作為，也讓總統川普做出如此艱難的決定。」

這場攻擊行動造成26名孩童身亡，使用的化學武器推測是神經毒劑「沙林毒氣」，會使接觸者窒息而死。當時在現場幫忙的醫生激動地表示，死者的嘴角泛著泡沫，醫院遍地都是傷者，甚至有一整個家庭的人死在一起，「我從沒見過這樣的景象，無法用言語形容」。

川普在演說中表示，敘國總統阿薩德的化武攻擊，造成無辜的百姓死亡，且當中不乏婦女和孩童。「這是緩慢且殘忍的死亡過程，即使是可愛的嬰兒也逃不過這般粗魯的攻擊，沒有孩童應當承受如此恐懼。」

與毒氣接觸，男孩被送往醫院急救。（歐新社）

因接觸毒氣窒息，傷者須戴上氧氣罩救治。（法新社）