第一夫人名模生死鬥！ 梅蘭妮亞對決彭麗媛

美國總統川普（右二）與中國領導人習近平（左二）會面，川普夫人梅蘭妮亞（右一）和習夫人彭麗媛（左一）展開名模般的對決。（路透）

2017-04-07 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國領導人習近平今日在佛羅里達州碰面，世界兩大強權領袖的會晤受到世界矚目，不過曾為名模的川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），與曾是聲樂家的習夫人彭麗媛似乎也在暗中較勁，衣著上各有巧思。

據美國時尚雜誌《VOGUE》報導，梅蘭妮雅穿著的露肩紅色洋裝有特別的含意，因為在中國紅色象徵著幸福和祝賀，顯然梅蘭妮雅是為了在美國境內迎接中國貴客，才會刻意穿上這襲大紅色的洋裝。

據《南華早報》報導，相較於時常穿著性感的梅蘭妮雅，彭麗媛在正式場合往往會選擇保守的服裝。時尚專家建議彭麗媛可考慮簡單且單一色彩的服裝，就算有圖案也不要誇大。而彭麗媛最後選擇了深藍色長袖旗袍，並有著中國花卉圖案。