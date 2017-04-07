「連嬰兒都無法倖免」 敘國化攻踩到川普底線

懲罰敘國使用化學武器，川普決定發射飛彈攻擊其軍事設施。（法新社）

2017-04-07 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕不滿敘利亞政府使用化學武器攻擊自家平民，美國總統川普對外表示，他已下令發射戰斧飛彈攻擊敘國軍事設施。川普語重心長地說，「沒有孩童應當承受如此恐懼。」

川普在演說中，痛批敘國總統阿薩德的化武攻擊行動，造成無辜的百姓死亡，且當中不乏婦女和孩童。「這是緩慢且殘忍的死亡過程，即使是可愛的嬰兒也逃不過這般粗魯的攻擊，沒有孩童應當承受如此恐懼。」

川普指出，敘國違反了國際公約與忽視聯合國安理會的決議，使用了化學武器進行攻擊，更稱這些年來，試圖改變阿薩德的行動徹底失敗。

因此，川普呼籲所有文明國家加入美國的行列，來阻止發生在敘利亞慘痛的悲劇，以及終止所有的恐怖主義行動。

川普感性地說，「我們祈求上帝的智慧，幫助我們面對這充滿問題的世界，並為那些活下來的傷者以及死者的靈魂祈禱。」、「我們希望，當美國為正義挺身而出時，和平與和諧能夠長存。」