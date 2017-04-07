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日國寶清潔婦傳授打掃秘訣！ 特地前往松山機場示範

新津春子對於打掃相當有一套。（圖／翻攝Amazon.com）

2017-04-07  10:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本羽田機場出了名的乾淨，功勞來自於打掃的清潔員，在羽田機場工作、被譽為「國寶級清潔婦」的新津春子來台傳授打掃秘訣，示範打掃松山機場的廁所。

羽田機場在4年內3度奪下全世界最乾淨機場，這都要歸功於背後的清潔團隊，在隊長新津春子的帶領下，讓羽田機場的乾淨躍上國際。

新津春子在日本是知名的清潔員，日本媒體稱她「已遠遠超越清潔工的範疇，而是在做技術。」新津春子為了提升自己的清潔功夫，甚至進入專門的訓練所學藝，也取得「日本國家建築物清潔技能士」資格證書，她能背出清潔劑的用法，對不同的汙垢分析成因，善用清潔劑，對打掃相當有一套。

新津春子昨天來台與松山機場現場清潔人員進行清潔實作交流與指導，並親自示範打掃廁所，讓負責松山機場清潔的信實公司不禁直呼：「新津春子打掃實在很細心！」

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