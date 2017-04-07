為保護匿名異議者隱私 推特槓上美國政府

美國國土安全部要求推特交出一個反川普匿名的帳號資料，推特悍拒，並提告美國國土安全部非法濫權。（路透）

2017-04-07 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普喜歡利用推特（Twitter）來與群眾互動，但是現在推特公司與美國政府槓上了，因美國國土安全部（DHS）要求推特交出一個反川普匿名的帳號資料，推特悍拒，並提告美國國土安全部非法濫權。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，3月14日美國國土安全部透過美國海關及邊境保衛局（CBP）向推特發出傳票，要求交出一個時常在推特上反川普政策的匿名評論家的相關資料，包括電話號碼、Email、IP地址等，這個帳戶「@ALT_uscis 」在1月份創立，多次批評川普，但推特認為政府機構的要求是非法濫權調查，悍然拒絕，並對相關單位提告。

推特的起訴書中稱，政府濫用調查工具，企圖查出異議者的背景資料，推特表示，該帳戶背後的人聲稱是政府官員，如果他們的真實身份被揭露，就會面臨騷擾，報復和失業的風險，認為政府這種行為違反了美國憲法第一修正案，也就是禁止剝奪言論自由，包含匿名政治言論。

美國公民自由聯盟（ACLU）支持推特作法，並宣布將代表該帳戶在法庭上提交文件，ACLU的律師在一份聲明中說：「要揭露在網路上的匿名賬戶，政府必須要有強有力的理由，但在這案例下，政府根本沒有國安上的疑慮，只是試圖扼殺反對的聲音」。

過去對於對網路科技公司是否可以抵制政府的命令有許多討論，比如說政府要求提供犯罪分子或疑似恐怖分子的帳戶資料，但此案卻是要求揭露政府批評者的身份，而非涉及國家安全；支持推特的人們認為，這似乎是美國政府第一次試圖利用權力想揭露一個匿名評論家，如果成功，將對網路匿名政治評論產生寒蟬效應。

目前國土安全部的發言人拒絕就此事發表評論。