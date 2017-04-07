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為護友杜特蒂又發狂言：在座各位誰沒有情婦！

杜特蒂語出驚人：「在座的各位誰沒有情婦」。（路透）

2017-04-07  11:04

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓眾議院議長因婚外情事件受到輿論批評，總統杜特蒂出面替他辯護，結果火上加油，一句「在座的各位誰沒有情婦」，讓事件愈演愈烈。

綜合外媒報導，菲眾議院議長阿爾瓦雷茲（Pantaleon Alvarez）近日坦承，他8個孩子中有6個是跟情婦所生，引發軒然大波。對此杜特蒂親上火線為他辯護。杜特蒂說阿爾瓦雷茲不是基督徒，沒有一夫一妻的限制，他甚至建議阿爾瓦雷茲稱自己為無神論者，這樣就可以要幾個娶幾個。

杜特蒂對於大眾這麼關注情婦問題感到困惑，杜特蒂表示：「雖然這樣說很沙文主義，但女人這麼多，人生又這麼短暫」。發言過程中，杜特蒂甚至語出驚人：「在座的各位誰沒有情婦」。

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