不滿敘國化武攻擊 美發射逾50枚戰斧巡弋飛彈
2017-04-07 09:48
〔即時新聞／綜合報導〕日前敘利亞一座城鎮遭化學武器攻擊，造成大量平民死亡。美國總統川普在記者會中表示，強調這起攻擊「超出了界線」，也改變他對敘國及其領袖阿塞德（Bashar al-Assad）的看法，他並譴責此行徑令人髮指。而美國今早也向敘利亞第三大城荷姆斯（Homs）領空，發射超過50枚戰斧巡弋飛彈。
綜合外媒報導，敘利亞反抗軍佔領區4日遭化武攻擊，已造成逾百人喪生，包括數十名兒童。美國防部長馬提斯（Jim Mattis）當天也向川普提交回應化武攻擊事件的「軍事選項」，包括打擊敍利亞空軍。稍早美國官員也證實，飛彈發射行動已經完成。
川普雖然正在和中國國家主席習近平舉行「川習會」，但仍下令發射超過50枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），來報復敘利亞政府軍。
川普也發表聲明表示，「今晚我下令針對敘利亞發動化武攻擊的地方，進行了轟炸行動」。他並指出，向敘利亞發射戰斧飛彈，是要防止化武擴散與使用，對美國國家安全利益「非常重要」，也認為敘利亞使用全球禁用的化學武器根本「無須爭辯」。
《CNN》也指出，這是敘利亞陷入6年內戰以來，美國首度對敘利亞阿塞德政府直接展開軍事行動，這顯示美方在相關區域實質升高了軍事活動，而敘利亞政府可能會把美國發射飛彈的行為解讀為開戰。
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