涉嫌發送兒童情色內容 澳知名記者被捕

澳洲知名記者麥柯馬克（Ben McCormack，馬賽克者），因為涉嫌發送有關兒童的色情內容，遭到警方逮捕。（圖擷自《BBC》）

2017-04-07 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲9號電視台熱門時事新聞節目「A Current Affair」，傳出42歲的知名記者麥柯馬克（Ben McCormack），因涉嫌發送有關兒童的色情內容，在雪梨遭到警方逮捕。

據《BBC》報導，警方搜索了公寓、電視台辦公室等處，扣押了電腦與手機。檢警指出，將會在法庭上指控麥柯馬克和另一名男子，涉嫌對兒童情色進行露骨對話。

澳洲9號電視台已將在公司裡任職25年的麥考馬克暫時停職，並會與警方充分合作。麥柯馬克獲准保釋，在5月1日將於雪梨法院出庭。