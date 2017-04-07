法國總統大選將至 候選人竟遭麵粉攻擊
2017-04-07 09:36
法國總統候選人費雍遭麵粉攻擊。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕2017年法國總統大選將於4月23日展開第一輪投票，5名候選人無不抓緊時間衝刺搶票。但在一場選舉造勢場合中，代表共和黨參選的法蘭索瓦費雍（Francois Fillon）遭人用麵粉攻擊，引起現場一片混亂。
綜合外媒報導，這場大會在法國史特拉斯堡進行，費雍當時正與夾道歡迎的民眾握手致意，沒想到一旁突然有男子拿出一袋麵粉，不偏不倚的砸在費雍的頭上，男子隨即被維安人員壓制在地，畫面全被電視台捕捉下來。
法國媒體指出，該名男子在攻擊之前，大喊「說客」一字，且他還穿著印有費雍名字的T-shirt，假裝成支持者以便接近襲擊。費雍在清理完畢後仍登台亮相，打趣地說：「至少我希望那袋麵粉是來自法國。」
相關影片取自「Associated Press」Youtube
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