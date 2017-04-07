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川普怪招出名 中方透露：首要任務是不讓習出糗

川習握手，表情微妙。（法新社）

2017-04-07  08:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平、美國總統川普在美東時間6日（台灣時間7日清晨）先後飛抵佛羅里達州，上演國際大秀川習會。外媒指出，兩人性格迥異，面對愛出怪招的川普，有中國官員透露首要任務是不能讓習近平出糗。

《路透》報導，川普性格狂放，喜歡在推特上大發議論，習近平外表冷靜，目前沒人知曉其是否使用社交媒體。比起政治議題上的交鋒，更讓中方擔心的是，無法預測的川普會讓習近平落入尷尬局面，報導指出，有中國官員透露，首要任務是不能讓習近平出糗。

川普過往曾讓其他國元首陷入窘境，像是德國總理梅克爾3月中旬訪問白宮時，在媒體簇擁下提議握手，卻遭川普「無視」拒絕，讓場面頓時冷掉，相當尷尬。

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  • 川普性格狂放，中方擔心習近平會落入尷尬局面。（路透）

    川普性格狂放，中方擔心習近平會落入尷尬局面。（路透）

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