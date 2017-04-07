印度猴群中發現8歲女孩 用四肢走路不會說話

這名在猴群中被發現的8歲女童，被送到醫院接受醫護人員的照料。（圖取自鏡報）

2017-04-07 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名8歲女童被人發現在自然保護區出沒，甚至在猴群中生活。警方試圖將她帶走時，發現她不會說話、用四肢走路，行為舉止猶如猴子。

綜合外媒報導，2個月前，在印度北方邦巴赫賴奇（Bahraich）的自然保護區中，有人發現一名年約8歲的女童，竟然與猴群生活在一起，且模樣相當自在。當警察試圖帶走女童時，她身邊有3隻猴子，女童身體有傷口且相當虛弱。女童之後被送至醫院，她不會講話只會尖叫、用四肢走路、只在床單上吃東西而不是用碗。

院方說，女童至今仍不會說話，但聽得懂人類在說什麼。之後會被送往政府兒童照護相關機構。警方目前仍在追查她的父母身分，以及為何會被遺棄在森林之中。