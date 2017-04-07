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不只寶寶會亂入 直播時愛貓突入鏡市長傻眼！

拉脫維亞里加（Riga）的市長直播時愛貓突然入鏡，讓他瞬間無言。（圖取自影片）

2017-04-07  07:41

〔即時新聞／綜合報導〕進行直播時，小孩和動物是最無法控制的變因，日前才有學者因受訪時小孩亂入而爆紅，如今又有拉脫維亞里加（Riga）的市長直播時愛貓突然入鏡，讓他瞬間無言。

《鏡報》報導，拉脫維亞里加（Riga）的市長Nils Usakovs穿著西裝，正經地接受直播訪談，此時他的愛貓突然入鏡，毫不在意地喝起市長放在電腦旁邊的水，市長當場傻眼，停下談話，隨後忍不住笑了出來，並揮手請貓離開。

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