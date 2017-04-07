川普見習近平的內心話？從握手解密微妙互動...
晚宴時川普和習近平握手。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今和中國國家主席習近平會面，兩人首次見面和晚宴時共握了兩次手，雙方的表情引起關注！
這次川習會，中方就擔心川普會出「怪招」，會讓席近平陷入尷尬。兩人今被媒體拍到握兩次手，一次是接習近平時，雙方見面先握手，一次是在晚宴時，川普大方伸出手，兩人握手時習近平的手在上面，川普的手在下面，表情也相當微妙，用餐時川普和習近平則都保持微笑。晚宴上川普特別強調，與習近平「發展了友誼」。
川普在今年1月就職後，陸續和其他國家的元首或領導者見面，面對不同的國家元首，川普也有不同的態度與握手方式，因此「川普之握」引起民眾熱議！
今年1月，川普和英國首相梅伊漫步於白宮時，被媒體捕捉到川普牽起梅伊的手並輕拍的畫面。對此梅伊辦公室發言人解釋，當時川普和梅伊正並排走著，沒有看到地面上有個小斜坡，當時川普伸出了手讓梅伊抓住，才會被拍到這些照片。
日本首相安倍晉三2月10日與川普在白宮會面，兩人應媒體要求拍握手照時，川普先伸出手，不僅握住安倍的手，還輕拍安倍的手背。見一旁日本記者在說話，川普口裡問著他在說什麼，手仍沒有放開。就這樣川普握了長達18秒之後終於放手，安倍也露出鬆一口氣的表情，川普還誇讚安倍「好有力的手」。不過川、安握手18秒真的不算什麼，因為2015年的馬習會握手長達80秒。
2月13日加拿大總理杜魯道訪美，輕鬆破解「川式握手（Trumpshake）」。當時川普先伸手，杜魯道遲疑半秒才握手，兩人僅握手2秒。 德國總理梅克爾3月中旬訪問白宮時，在媒體簇擁下提議握手，卻遭川普「無視」，讓場面相當尷尬。川普也在推特強調：「不要相信你們看到的那些假新聞，我和德國總理梅克爾會面氣氛相當好」。
專家觀察川普握手的方式，發現川普習慣先抓住對方的手，再把對方拉向自己，並會不時拍打對方的手背。
晚宴時川習握手，表情微妙。（法新社）
川普迎接習近平時雙方第一次握手。（路透）
川普1月和英國首相梅伊漫步於白宮。（歐新社）
川普自稱與安倍晉三「八字很合」，在鏡頭下數度緊握安倍的手及熱情擁抱，讓日方也感訝異。（美聯社）
加拿大總理杜魯道與川普握了2秒的手。（路透）
梅克爾（左）與川普會面，最後兩人沒握手。（路透）
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