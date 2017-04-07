川習碰面握手 兩人將聚焦貿易和北韓問題
2017-04-07 07:11
川習碰面，川普被捕捉到逗趣表情。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平、美國總統川普在美東時間6日（台灣時間7日凌晨）先後飛抵佛羅里達州，並在佛州「馬阿拉歌俱樂部」碰面，外媒指出，貿易與北韓問題將是兩人會談的焦點。
川普打上紅色的領帶，夫人梅蘭妮亞則是一襲紅色小洋裝出席。習近平打上藍色領帶，夫人彭麗媛則是一襲深藍色旗袍。《路透》報導，習近平與其夫人彭麗媛乘車前往「馬阿拉歌俱樂部」，並在進入建物之前與川普夫婦見面，雙方握手寒暄。隨後兩對夫妻在接待廳合照，並於當地時間6日晚間6時30分許（台灣時間早上6時30分許）舉行晚宴。
報導指出，川普在抵達佛州前曾透露與中國進行貿易時的不滿，並期待建立互惠的貿易機制。至於北韓問題則是美中關係的重大考驗，川普曾強力要求中國對北韓施壓，中方則指出美國應找回與北韓對話的方式。
外媒指出，美國國務卿提勒森今天在迎接中國國家主席習近平後表示，美國瞭解中方為美國利益帶來的挑戰、願意與中國合作。他希望建立維持建設性、合作與結果導向的政策。
川普迎接習近平。（美聯社）
川普夫婦與習近平夫婦見面。（法新社）
雙方一同進入接待廳。（法新社）
雙方在接待廳合照。（法新社）
預計將對貿易與北韓問題進行討論。（法新社）
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