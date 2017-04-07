習近平抵佛州馬阿拉哥 川習會正式登場
2017-04-07 05:44
〔中央社〕美國總統川普今天歡迎中國國家主席習近平抵達他在佛羅里達州的俱樂部，準備展開首次面對面會談。川普料將提出北京應該約束貿易措施，以及多出點力抑制北韓的核武野心。
習近平與第一夫人彭麗媛乘車經過兩旁有棕櫚樹的車道，抵達川普在佛州棕櫚灘馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的俱樂部。他們與川普和夫人梅蘭妮亞（Melania）合照後進入屋裡。
這兩個世界最大經濟體的領袖料將花些時間私下相處，然後偕夫人出席晚宴，展開備受矚目的川習會。這次高峰會的主要議題是貿易與外交政策，預定在明天舉行工作午餐會後結束。
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