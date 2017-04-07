習近平、川普分抵佛州 川習會即將登場
中國國家主席習近平及其妻子彭麗媛抵達美國佛羅里達州的棕櫚灘國際機場。（路透）
首次上稿 02:48
更新時間 03:08
〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平、美國總統川普在美東時間6日（台灣時間7日凌晨）先後飛抵佛羅里達州，兩人預計於台灣時間7日早上6時30分在佛州馬阿拉哥的俱樂部共進晚餐，翌日則將舉行連串會議。
綜合外媒報導，習近平的波音747座機在當地時間6日下午1時30分許（台灣時間7日凌晨1時30分許）飛抵佛州棕櫚灘國際機場（Palm Beach Internationalairport），大約20分鐘後，習近平和其夫人彭麗媛攜手走下座機，習近平身著黑西裝、繫紅色領帶，彭麗媛身著白色褲裝，搭配黑色外套、藍色圍巾、白色的手提包和鞋子。
習近平等人在機場獲得軍禮歡迎，他在與前來接機的國務卿提勒森（Rex Tillerson）寒暄幾句後，便和夫人一起乘車離去。
川普稍早也搭乘「空軍一號」專機由馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）起飛，在當地時間6日下午2時50分許（台灣時間7日凌晨2時50分許）飛抵佛州。據了解，川普行前又再次對美中雙方貿易關係有所微詞，認為美國「許多年來都未獲公平待遇」。
大約3點鐘左右，川普和其夫人梅蘭妮亞先後走下座機，川普繫著紅色領帶，顯得相當開心，一路上不停對著鏡頭揮手比讚，梅蘭妮亞則帶著墨鏡、身著黑底白花紋的削肩洋裝。值得注意的是，川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）隨後也走下座機，並帶著3個孩子，一行人分乘2台車離去。
川普、習近平和兩人的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、彭麗媛，預計於當地時間6日晚間6時30分許（台灣時間早上6時30分許）在佛州「馬阿拉歌俱樂部」舉行晚宴，當地時間7日雙方並將舉行連串會議，但川習會的其他相關細節，至今仍未公布。
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