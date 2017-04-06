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韓媒：川習會結果 美副總統將訪韓傳達

2017-04-06  23:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓外交部今（6）日表示，美國副總統彭斯將於16日至18日訪問南韓，向南韓政府傳達中美元首會談的結果，並和南韓共同商討北韓核武、薩德系統等議題。

《韓聯社》報導，南韓外交部今日表示，美國副總統彭斯（Mike Pence）將於16日至18日親赴南韓訪問，和南韓代總統黃教安共同商討北韓核武、薩德系統等議題，彭斯並將向南韓政府傳達中美元首會談的結果。

上次有美國副總統訪問南韓，是在2013年12月。而彭斯18日結束南韓的訪問行程後，將轉赴日本，預計將與日本首相安倍晉三會晤，彭斯18日至20日將停留在日本訪問。

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  • 南韓外交部今（6）日表示，美國副總統彭斯將於16日至18日訪問南韓，向南韓政府傳達中美元首會談的結果，並和南韓共同商討北韓核武、薩德系統等議題。（美聯社）

    南韓外交部今（6）日表示，美國副總統彭斯將於16日至18日訪問南韓，向南韓政府傳達中美元首會談的結果，並和南韓共同商討北韓核武、薩德系統等議題。（美聯社）

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