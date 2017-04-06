對台友好 薛瑞福有望任美國防部政策次長

2017-04-06 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕美媒指出，對台灣一向友好的美國國務院前東亞副助卿薛瑞福（Randall Schriver），有望成為美國國防部政策次長。

美國《國防新聞》5日援引多個消息來源指出，薛瑞福是五角大廈政策次長頭號人選，這項人事案尚未有最後決定，但白宮已對此進行查核，薛瑞福與國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）至少已有初步討論。

薛瑞福政軍資歷豐富，曾在2001至2003年擔任時任副國務卿阿米塔吉（ Richard Armitage）的資深政策顧問與幕僚長，2003至2005年擔任國務院副助理國務卿，負責東亞和太平洋事務。

薛瑞福也曾在五角大廈負責多個以太平洋地區為重點的工作，包括在1997至1998年在國防部長辦公室擔任中國、台灣、蒙古事務的資深主任。

薛瑞福也曾表態支持台灣，去年12月蔡英文總統與川普通話後，薛瑞福與卜大年（Dan Blumenthal）共同發表一篇文章，指出台美高層互相接觸符合國家利益與價值。

此外，薛瑞福也曾多次來台訪問，包括去年蔡英文就職慶賀團歡迎酒會，薛瑞福應邀出席，今年3月也率團訪台，蔡英文今年1月出訪過境美國時，也曾和薛瑞福餐敘。