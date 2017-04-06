詭！男子跳軌自殺 上半身插入駕駛艙人沒死

男子疑企圖跳軌自殺，結果上半身插入駕駛艙內，雙腿懸在列車外，奇蹟似地沒有當場死亡。（圖擷取自YouTube）

2017-04-06 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本東武鐵道今天發生離奇事故，一名男子疑似企圖自殺，趁不停站的高速列車通過軌道時跳下車站月台，不料整個身體撞破電車擋風玻璃，上半身插入駕駛艙內，雙腿則懸在列車外，奇蹟似地沒有當場死亡，目前仍在醫院救治。

事情發生在今天下午2時左右的東京「東武鐵道」練馬站，企圖自殺的男子年約20歲，他因為撞入電車駕駛艙而免於遭當場輾斃，送醫後身上發現多處骨折，但仍有意識，目前在醫院救治。另外，電車駕駛的手臂及肩膀也因撞擊受到輕傷。

東武鐵道池袋站至光市站之間，因這起事故停擺約1小時，狀況排除後才恢復運行。

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