聖彼得堡嫌犯公寓發現爆炸物 與地鐵恐攻炸彈類似

2017-04-06 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯當局追查聖彼得堡地鐵爆炸案，今（6）日在疑是嫌犯同夥所住公寓搜查時，發現一個爆炸物，但已安全拆除，消息人士說，該炸彈與地鐵爆炸案的爆裂物類似。而該公寓附近一棟大樓也傳出「爆炸巨響」，所幸無人受傷，也確定是一起工程意外。

綜合外媒報導，俄羅斯當局扣留數名疑是地鐵爆炸案嫌犯（Akbarzhon Jalilov）的同夥，其大多出生於吉爾吉斯，隨後前往其所住公寓搜查，還發現一個爆炸物。

相關單位隨即疏散公寓民眾，安全移除炸彈。消息人士說，這個爆炸物與起義廣場地鐵站（Ploshchad Vosstaniya）發現的爆炸物類似。

此外，在該公寓附近的一棟大樓也傳出「爆炸巨響」，所幸無人受傷，當局後來也確定巨響是因牆壁倒塌造成，散落的碎片砸中樓下汽車。

救援人員表示，他們確定巨大聲響不是爆炸產生，是由碎片落地造成。該區官員賽羅夫（Konstantin Serov）說，那裡正在進行建築工程，「不嚴重，沒有人受傷」。