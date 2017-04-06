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一名四川中學生死亡後 瀘州警民衝突斷網斷電

2017-04-06  23:43

〔即時新聞／綜合報導〕四川省瀘州1名趙姓中學生在本月1日因不明原因死亡，在宿舍外被發現時身上有多處瘀青。警方稱趙生是墜樓而亡，民眾則認為趙生是遭校園霸凌致死，質疑警方隱瞞案情，發動了抗議並擴大成了警民衝突，事件也在微博上引發網民批評。瀘州地區宣布大範圍停電11天，此舉被一些網友解讀為瀘州當局斷網斷電，為杜悠悠之口。

綜合中媒報導，四川省瀘州市瀘縣宣傳部微信公眾帳號「瀘縣發布」在1日發布趙生的死訊，並於隔日再度發文表示，趙生傷勢特徵與高處墜下吻合，並聲明「現有證據排除他人加害死亡，具體死亡原因需依法按程序待家屬同意後屍體檢驗確認」。

宣傳部的文章在網路上起了回響，有人在網上公布男學生背後的大片瘀青，手部肘部也有傷痕。另有網民表示警方隱匿案情，並直指趙生是被校內5名學生毆打致死。對此「瀘縣發布」表示，這些內容是編造，並逮捕了發文網民，但卻改稱「無證據證明死者是他殺」。網民質疑官方未經驗屍就排除他殺，眾多民眾因此聚集在趙生的學校外頭抗議，官方則出動了大批警力戒備，雙方一度爆發衝突。

隨後《瀘州新聞網》公布，5日至16日瀘州全境實施長達11天的不同區分日停電。為此有網友表示，這是官方藉由停電阻止人民上網批評。也有網友稱這是正常檢修作業，「勿妄下結論」。整起事件在微博已累積超過45萬筆討論數，停電公告更使得趙姓學生死亡案持續發酵。

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  • 民眾群聚抗議。（圖擷取自網路）

    民眾群聚抗議。（圖擷取自網路）

  • 大批警力戒備。（圖擷取自網路）

    大批警力戒備。（圖擷取自網路）

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