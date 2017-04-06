| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

驚喜！巨石強森摘下頭套 硬漢粉絲當場噴淚

巨石強森在遊樂園穿著自己造型的吉祥物頭套與遊客合照，再摘下頭套給遊客驚喜。（圖擷取自YouTube）

2017-04-06  21:17

〔即時新聞／綜合報導〕從摔角擂台紅到大銀幕的美國演員巨石強森，日前在遊樂園穿著自己造型的吉祥物頭套與遊客合照，再摘下頭套給遊客驚喜。其中一名全身刺青的硬漢是強森的超級粉絲，見到強森本人瞬間淚崩，有趣又感人的影片讓全球網友瘋傳。

巨石強森當時與知名脫口秀主持人吉米·法倫（Jimmy Fallon）分別穿戴著自己造型的吉祥物頭套，在奧蘭多環球影城的「吉米A咖秀」攝影棚裡與遊客合照，等拍完照再拿下頭套，讓遊客又驚又喜。

其中一名滿身刺青的壯漢，光是看到巨石強森的頭套已經就興奮得不得了，直呼強森是他從5歲以來的偶像。此時，強森突然摘下頭套露出真面目，該名壯漢不敢置信，當場摀臉淚崩、久久不能自已，接著秀出小腿上的巨石強森刺青，證明自己真的是超級粉絲。強森也大方與他深深擁抱，並以真面目再次合照，留下難得的畫面。

「吉米A咖秀」今天在臉書PO出這段影片，短短半天已有將近3萬人分享，全球網友直呼「太感人了」、「是真愛啊」、「對那個男人來說，這是終身無法忘懷的一刻」。

巨石強森讓粉絲淚崩影片（2:57開始）：

"Mascot Photobomb" with Dwayne Johnson

廣告
  • 全身刺青的硬漢是強森的超級粉絲，見到強森本人瞬間淚崩。（圖擷取自YouTube）

    全身刺青的硬漢是強森的超級粉絲，見到強森本人瞬間淚崩。（圖擷取自YouTube）

  • 男子秀出小腿上的巨石強森刺青，證明自己真的是超級粉絲。（圖擷取自YouTube）

    男子秀出小腿上的巨石強森刺青，證明自己真的是超級粉絲。（圖擷取自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偶像 吉米法倫的今夜秀 吉米法隆 巨石強森 粉絲 驚喜
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：驚喜！巨石強森摘下頭套 硬漢粉絲當場噴淚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.