驚喜！巨石強森摘下頭套 硬漢粉絲當場噴淚

巨石強森在遊樂園穿著自己造型的吉祥物頭套與遊客合照，再摘下頭套給遊客驚喜。（圖擷取自YouTube）

2017-04-06 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕從摔角擂台紅到大銀幕的美國演員巨石強森，日前在遊樂園穿著自己造型的吉祥物頭套與遊客合照，再摘下頭套給遊客驚喜。其中一名全身刺青的硬漢是強森的超級粉絲，見到強森本人瞬間淚崩，有趣又感人的影片讓全球網友瘋傳。

巨石強森當時與知名脫口秀主持人吉米·法倫（Jimmy Fallon）分別穿戴著自己造型的吉祥物頭套，在奧蘭多環球影城的「吉米A咖秀」攝影棚裡與遊客合照，等拍完照再拿下頭套，讓遊客又驚又喜。

其中一名滿身刺青的壯漢，光是看到巨石強森的頭套已經就興奮得不得了，直呼強森是他從5歲以來的偶像。此時，強森突然摘下頭套露出真面目，該名壯漢不敢置信，當場摀臉淚崩、久久不能自已，接著秀出小腿上的巨石強森刺青，證明自己真的是超級粉絲。強森也大方與他深深擁抱，並以真面目再次合照，留下難得的畫面。

「吉米A咖秀」今天在臉書PO出這段影片，短短半天已有將近3萬人分享，全球網友直呼「太感人了」、「是真愛啊」、「對那個男人來說，這是終身無法忘懷的一刻」。

巨石強森讓粉絲淚崩影片（2:57開始）：

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