只用放大鏡 他們燒掉了11個籃球場大小的草地

日本媒體《TBS News》報導，昨日（5日）上午11點時，日本宮城縣有兩名國中一年級的學生，在河邊的草叢使用放大鏡，卻不慎引起火災，將河邊約4600平方公尺（約11個籃球場大小）的草地燒毀。（圖擷取自TBS News）

2017-04-06 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕根據日本媒體《TBS News》報導，昨日（5日）上午11點時，日本宮城縣有兩名國中一年級的學生，在河邊的草叢使用放大鏡，卻不慎引起火災，將河邊約4600平方公尺（約11個籃球場大小）的草地燒毀。兩名學生頭髮被火燒到，送往醫院治療，所幸僅受輕傷。

當地警方表示，兩名中學生所使用的放大鏡將陽光聚焦，是此次起火的原因，如果兩名學生是蓄意的，將會對兩位學生採取輔導措施。