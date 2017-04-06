| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
武俠小說家黃易中風逝世 享壽65歲
 首頁 > 國際

只用放大鏡 他們燒掉了11個籃球場大小的草地

日本媒體《TBS News》報導，昨日（5日）上午11點時，日本宮城縣有兩名國中一年級的學生，在河邊的草叢使用放大鏡，卻不慎引起火災，將河邊約4600平方公尺（約11個籃球場大小）的草地燒毀。（圖擷取自TBS News）

2017-04-06  20:05

〔即時新聞／綜合報導〕根據日本媒體《TBS News》報導，昨日（5日）上午11點時，日本宮城縣有兩名國中一年級的學生，在河邊的草叢使用放大鏡，卻不慎引起火災，將河邊約4600平方公尺（約11個籃球場大小）的草地燒毀。兩名學生頭髮被火燒到，送往醫院治療，所幸僅受輕傷。

當地警方表示，兩名中學生所使用的放大鏡將陽光聚焦，是此次起火的原因，如果兩名學生是蓄意的，將會對兩位學生採取輔導措施。

廣告
  • 被燒毀的草地。（圖擷取自TBS News）

    被燒毀的草地。（圖擷取自TBS News）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國中生 日本 火災
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：只用放大鏡 他們燒掉了11個籃球場大小的草地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.