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香港大學陰莖甩頭凌辱事件 重案組要查

2017-04-06  22:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學爆出男學生遭同學聯合壓制在床、以陰莖甩打頭部的凌辱事件，香港警方接獲報案後交由西區重案組調查。

凌辱影片昨天開始在網路流傳，影片中一名男生被其他男生壓制在床上，讓另名男生掏出陰莖甩打頭部，眾人在旁嘻笑。據指出，事情疑似發生在香港大學李國賢堂宿舍。

據《香港蘋果》報導，警方今天表示已接獲陰莖拍頭事件的報案，列為求警調查案，將由西區重案組第2隊處理。

另方面，香港大學學生會李國賢堂學生會幹事會今天下午也就此事發表聲明，稱經查「事件並不涉及任何欺凌成份」，舍監已將調查報告提交給校方，等候校方進一步調查，涉事者的宿籍已被暫停，直至調查結束。

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  • 香港大學爆出男學生遭同學聯合壓制在床、以陰莖甩打頭部的凌辱事件。（圖擷自YouTube）

    香港大學爆出男學生遭同學聯合壓制在床、以陰莖甩打頭部的凌辱事件。（圖擷自YouTube）

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