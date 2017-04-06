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川習會將登場 中國人不惜代價要攔車「告御狀」

來自美國各地的中國人準備攔截習近平的車隊要「告御狀」，甚至不惜一切代價。（圖擷取自《美國之音》影片）

2017-04-06  19:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普即將與中國國家主席習近平在佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）渡假俱樂部會面，這場「川習會」除了備受國際矚目，來自美國各地的中國人也準備攔截習近平的車隊要「告御狀」，甚至不惜一切代價。

《美國之音》報導，川習會將登場，不少中國人也從美國各地趕來棕櫚灘，為攔截習近平的車隊做好各種方案的準備。來自吉林的馬永田一行5人4日從紐約開車前來「告御狀」─工廠被政府拆遷卻沒得到補償，她曾在習近平2015年訪美時試圖攔車被警方短暫拘押，馬永田說，這次他們下了很大決心，包括付出生命代價。

馬永田表示，「只要見到你的車隊，我們不惜一切代價」，她說，「我已經這麼大歲數了，已經折磨這麼多年了。他要一槍打死我，算我倒霉。我既倒霉，我又高興，因為啥，我這麼多年我解脫了。」

來自瀋陽的寧先華說，「一定會有很多困難，但是我們會想盡辦法，排除一些干擾，排除一些困難，爭取讓習近平知道，他的手下，各個地方當局都做了什麼。我們一定要讓他知道，讓習主席主持公道。」

來自上海的艾福榮表示，「現在就是要看警方的保安程度怎麼樣。他要是把路封了的話，我們可能就比較困難一點。如果路不封的話，我們會找更好的地段、地方，去攔他的車。」

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  • 美國總統川普即將與中國國家主席習近平會面。（美聯社）

    美國總統川普即將與中國國家主席習近平會面。（美聯社）

  • 川習會將在佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）渡假俱樂部登場。（路透）

    川習會將在佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）渡假俱樂部登場。（路透）

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