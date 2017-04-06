川習會將登場 中國人不惜代價要攔車「告御狀」
2017-04-06 19:53
來自美國各地的中國人準備攔截習近平的車隊要「告御狀」，甚至不惜一切代價。（圖擷取自《美國之音》影片）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普即將與中國國家主席習近平在佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）渡假俱樂部會面，這場「川習會」除了備受國際矚目，來自美國各地的中國人也準備攔截習近平的車隊要「告御狀」，甚至不惜一切代價。
《美國之音》報導，川習會將登場，不少中國人也從美國各地趕來棕櫚灘，為攔截習近平的車隊做好各種方案的準備。來自吉林的馬永田一行5人4日從紐約開車前來「告御狀」─工廠被政府拆遷卻沒得到補償，她曾在習近平2015年訪美時試圖攔車被警方短暫拘押，馬永田說，這次他們下了很大決心，包括付出生命代價。
馬永田表示，「只要見到你的車隊，我們不惜一切代價」，她說，「我已經這麼大歲數了，已經折磨這麼多年了。他要一槍打死我，算我倒霉。我既倒霉，我又高興，因為啥，我這麼多年我解脫了。」
來自瀋陽的寧先華說，「一定會有很多困難，但是我們會想盡辦法，排除一些干擾，排除一些困難，爭取讓習近平知道，他的手下，各個地方當局都做了什麼。我們一定要讓他知道，讓習主席主持公道。」
來自上海的艾福榮表示，「現在就是要看警方的保安程度怎麼樣。他要是把路封了的話，我們可能就比較困難一點。如果路不封的話，我們會找更好的地段、地方，去攔他的車。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 罕見！ 美國在川習會前 三提「台灣關係法」
- 她一篇作文打動常春藤名校！ 8所全錄取
- 《中英對照讀新聞》Nike finally launches its first plus-size range of sportswear Nike終於推出首款大尺寸運動服飾系列
- 敘國化武攻擊事件 川普：這已越界了
- 台男拍影片大讚中國 德國人卻不願意去...
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 穿了30年 警察制服要改了
- 如何年省千元水費？ 省水標章產品優惠起跑
- 東豐快速路二階環評界定會 石岡居民抗議
- 恰恰再見暴傳 猿慶6連勝
- 試院審查會通過 公保費率上限16% 65歲才能領
- 印度劉德華發威！《冠軍女兒》好評爆表超越《三個傻瓜》
- 連5貶 新台幣爆量重貶並創近3週新低
- MLB》上季爐主大翻身 雙城10年來首度開季2連勝
- 豬哥亮病況傳聞全假的！經紀人：但有一項是真的
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 醫訊》亞大醫院、社區攜手 健康園遊會顧健康
- 怎樣解決北韓 川普最緊急議題
- 「浪浪」變工作犬 先推農牧養殖戶
- 韓星再添人夫！《雲畫的月光》男星5月娶大學同學
- 高雄警「被鼓勵」遷入戶籍 網友轟：不務正業
- 台積電共同執行長魏哲家 當選TSIA理事長
- 半百女星不放棄追愛 伴侶要像「白毫烏龍」
- 洗了就毀了！楊丞琳力勸這個不洗才有型
- 姚立明指「拿不到10萬票」 柯P：話隨便人家說
- （影音）春風現身撇教唆打人 公司轟對方說謊
- 猥褻累犯侵犯酒女 被重判4年
- 高爾夫》名人賽紀念「國王」 週四進場可獲紀念胸章
- 蜜蜂少女隊自組家庭 三代同堂
- 龍眼沒開花 大崗山龍眼蜂蜜今年恐掛零
- Gary閃婚圈外人 非宋智孝
- 醫病》甜食生痰、蜂蜜止咳的矛盾之疑？美女中醫師這麼說…
- 東山路地下道下週填平 交維卻未過
- （影音）阿信10年前遭吳宗憲惡整！ 見如花「絲襪套頭」嚇傻
- 14校舞展宣傳片 宜蘭囝仔耍帥
- 一例一休發酵 3月客運飆漲18.28％ 28年最大漲幅
- MLB》9棒捕手再見3分砲 紅襪12局力退海盜（影音）
- MLB》伸卡球使用率100％ 金鶯終結者連50場救援成功
- 春風江湖味濃 自曝靠傳播妹滿足
- 今日MLB戰績
- 葉俊榮：嚴審產業替代役申請內容
- 謝金燕破冰豬哥亮 傳兒子乾媽當說客
- W飯店命案開庭 撞牆曼曼：土豪哥叫我去拿「東西」
- 有沒有要上去選 林俊憲：賴市長就是這麼直
- 桃園農博 聚紡贊助3500套背心、帽子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川習會將登場 中國人不惜代價要攔車「告御狀」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分