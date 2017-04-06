泰王簽署新憲法 反對派批被閹割的民主

2017-04-06 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今（6）日簽署獲軍方支持的新憲法，這是舉行大選的關鍵一步，軍政府承諾在政變後恢復民主。但反對派批新憲法只會給泰國一種被閹割的民主。

綜合外媒報導，瓦吉拉隆功今在莊嚴的儀式中，為3份文件蓋上印章。雖然當局尚未公布新憲法的詳細條文，但這已是泰國自1932年實施君主立憲制後第20部憲法。官員表示，「這份憲法旨在全面擺脫貪腐、濫權，防止腐敗的政治人物上台。」

這部新憲法替泰國在軍政府3年統治後再度舉行大選鋪路，根據憲法規定的時間表，可能在2018年底才能舉行大選，但仍有可能出現意外的延誤。

反對派指出，新憲法只會給泰國一種被閹割的民主，因為參議員全由指派產生，民選政治人物遭嚴格控制。但軍方稱這是有必要的，以防止在選舉後的過渡期間發生政變。

泰國去年8月舉行公投，超過6成民眾支持由軍方指定委員會撰寫的新憲法，新泰王瓦吉拉隆功罕見地在今年1月要求修改新憲法，其中一個變化是允許國王在國外旅行時，無需任命攝政者。