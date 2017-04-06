愛女罹厭食症亡 俄母崩潰將她塞行李箱扔海中
2017-04-06 22:25
俄羅斯一名27歲前女模凱特琳娜因厭食症逝世，遭母親塞進行李箱拋入海中。（圖擷自DailyMail）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名27歲前模特兒凱特琳娜（Katerina Laktionova），2年前與母親古爾納拉（Gulnara Laktionova）一同前往義大利，但凱特琳娜卻因罹患厭食症死亡，其母在陪伴女兒屍體1週後，將屍體塞進行李箱後扔進海裡，便獨自返回俄羅斯。
綜合外媒報導，日前義大利里米尼（Rimini）港口一位漁夫發現一個裝有屍體的行李箱，起初懷疑死者身分為中國籍婦女李星蕾（Xing Lei Li，音譯），但經調查指出，這具遺體真實身分為一名俄羅斯前女模凱特琳娜。
凱特琳娜與48歲的母親古爾納拉，2年前來到義大利生活，但凱特琳娜深受厭食症所苦，也因此而死亡，死時僅35公斤。
古爾納拉承受不了愛女逝世的打擊，在陪伴女兒屍體一週後，便將她塞進李箱扔在海上，隨即搭機返回俄羅斯向友人坦白一切。
她的友人向警方透露，因為女兒去世的關係，古爾納拉已經「發瘋了」，想要清除一切與女兒相關的記憶才會這麼做。
古爾納拉稱，她早就知道女兒的病情很嚴重，也帶她去看過醫生，甚至住院過幾次。凱特琳娜的父親則表示，女兒一直給他健康亮麗的印象，對女兒的死感到非常震驚。
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