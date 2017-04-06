長江出海口傳貨輪沉沒 12船員失蹤

今日凌晨中國長江口傳出貨輪沉船意外，目前還有12名船員失蹤。（圖擷取自微博）

2017-04-06 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕據中媒報導，今（6）日凌晨中國長江口傳出貨輪沉船意外，一艘吉里巴斯籍「翔舟輪」的外籍貨輪疑似發生撞船事故而沉沒。據2名獲救船員表示，該船是自南通駛往南韓釜山的途中，疑似發生擦撞導致沉船，2人是被巴拿馬籍「天發海輪」救起，目前尚有12名人員落海失蹤。

目前上海海上搜救中心，已探測出貨輪沉沒位置，並派出多艘船隻參與搜救，包括5艘專業搜救船、10艘商船及2艘探測船正參與這場搜救行動。海上搜救中心也已發布航行警告，通知過往船隻注意。