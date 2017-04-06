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香港又傳電扶梯急煞意外 骨牌效應3人傷

2017-04-06  18:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港「香港仔中心」的購物商場今天下午發生電扶梯事故，疑電扶梯急煞導致人員跌倒、連帶骨牌效應，造成3名長者受傷。

事情發生在今天下午約1時，當時先是1名老翁跌倒，導致後方2名長者也被撞倒，3人分別傷及頭、手，之後被送往瑪麗醫院治療，意識皆清醒。

有消息指出，一開始老翁跌倒，是因為電扶梯突然急煞，但也有說法指老翁是自己失去重心跌倒。發生事故的電扶梯目前暫停運轉，事故確切原因待警方調查。

香港旺角的「朗豪坊」商場日前才發生上行電扶梯突然下滑，造成17人受傷的嚴重事故，不料今天又傳類似意外。不過這次電扶梯上人員較少，沒有重演「人疊人」慘況。

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  • 香港「香港仔中心」的購物商場今天下午發生電扶梯事故。圖為電扶梯示意圖。（資料照，記者賴筱桐攝）

    香港「香港仔中心」的購物商場今天下午發生電扶梯事故。圖為電扶梯示意圖。（資料照，記者賴筱桐攝）

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