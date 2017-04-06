台男拍影片大讚中國 德國人卻不願意去...

2017-04-06 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕近期有一名台灣男子拍影片大讚中國上海很方便，但對德國人而言，到中國工作曾是令嚮往的事情，但現在空污、網路審查和高物價卻讓德國人卻步。

《德國之聲》報導，越來越多德國雇主難以為其在中國的分公司聘請到優秀人才，現年43歲的尼特哈默（Robin Niethammer）曾在成都一家大型德國上市公司擔任經理3年，還曾在歐洲商會中國代表處工作，但他已在去年底撤離中國，與家人返回德國。

原因是霧霾、網路審查和食安等問題。尼特哈默說，「是因為考慮到德國良好的空氣品質和醫療條件才作出的決定」，「對我來說原因很清楚：為了1歲的幼兒和8歲的兒子，我不想繼續留在中國，至少不願留在北京或者成都。」

在中國擔任德語老師這一熱門職缺也有缺人問題，德國國外學校教育司上海服務中心、負責為中國的學校安排教師的邁悅玲（Gundula Meyer-Oehring）說，現在重慶有個非常吸引人的專業諮詢空缺，「但是要找到對這個崗位感興趣者，非常、非常困難。」

報導指出，外國人對中國的興趣下降原因除了霧霾、網路限制，另一個原因是企業給派往中國員工的薪水減少，中國生活費卻大幅提高。

在上海工作的挪威人貝特伊森（Line Bertheussen）說，「如果在上海一家舒適一點的餐館吃飯，價格幾乎和歐洲沒差別」，「在這裡生活很花錢，無論如何都不是一個低消費的國家。」