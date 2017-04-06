日本首例！第一對同志伴侶成功領養小孩

大阪一對男性同志伴侶成功領養一名小孩，成為全日本首例。圖為日本2016年5月時位於東京的同志大遊行。（歐新社）

2017-04-06 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本的厚生勞動省證實「首對男性同志伴侶成功領養一名小孩」。由於日本仍非同志婚姻合法的國家，因此對於同性伴侶間是否能領養小孩，界定仍然不甚明朗，然而此次成功領養的首例，又重燃日本同志伴侶對於組織家庭的信心。

據《日本集合》報導，一對大阪男性同志伴侶於2月份起一直申請希望能領養一名小孩，剛好有一名孩子因在原生家庭受虐，這讓他們於4月5日正式取得領養資格，成為日本第一起同志成功領養孩子的例子。

由於日本仍非同志婚姻合法國，但日本厚生勞動省於2011年制定小孩領養手冊上，也並無將同性伴侶排除在外，根據手冊內容，同性伴侶欲成為養父母是有機會的，但不確定申請是否能過關。

就中央領養手冊規定，各地方政府得以自行認可小孩領養申請。大阪市則有設置「兒童相談所」，對於欲領養小孩的申請人透過面試，並受社會福祉審議會眾專家諮詢，完成相關手續後，最後須獲市長認可。

而日本對於領養有分「收養」與「里親」2套不同制度，有別於必須是夫妻關係的「收養」，「里親」則能夠由毫無親屬關係的人領養，除了沒有規定必須在婚姻關係裡外，更沒有限制「異性伴侶」才能擁有領養資格，只要有能力照顧孩子者，皆可申請。