| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
武俠小說家黃易中風逝世 享壽65歲
 首頁 > 國際

日本首例！第一對同志伴侶成功領養小孩

大阪一對男性同志伴侶成功領養一名小孩，成為全日本首例。圖為日本2016年5月時位於東京的同志大遊行。（歐新社）

2017-04-06  18:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本的厚生勞動省證實「首對男性同志伴侶成功領養一名小孩」。由於日本仍非同志婚姻合法的國家，因此對於同性伴侶間是否能領養小孩，界定仍然不甚明朗，然而此次成功領養的首例，又重燃日本同志伴侶對於組織家庭的信心。

據《日本集合》報導，一對大阪男性同志伴侶於2月份起一直申請希望能領養一名小孩，剛好有一名孩子因在原生家庭受虐，這讓他們於4月5日正式取得領養資格，成為日本第一起同志成功領養孩子的例子。

由於日本仍非同志婚姻合法國，但日本厚生勞動省於2011年制定小孩領養手冊上，也並無將同性伴侶排除在外，根據手冊內容，同性伴侶欲成為養父母是有機會的，但不確定申請是否能過關。

就中央領養手冊規定，各地方政府得以自行認可小孩領養申請。大阪市則有設置「兒童相談所」，對於欲領養小孩的申請人透過面試，並受社會福祉審議會眾專家諮詢，完成相關手續後，最後須獲市長認可。

而日本對於領養有分「收養」與「里親」2套不同制度，有別於必須是夫妻關係的「收養」，「里親」則能夠由毫無親屬關係的人領養，除了沒有規定必須在婚姻關係裡外，更沒有限制「異性伴侶」才能擁有領養資格，只要有能力照顧孩子者，皆可申請。

廣告
  • 一對大阪男性同志伴侶於2月份起一直申請希望能領養一名小孩，終於在4月5日成功獲得領養資格。（圖擷自大阪日日新聞）

    一對大阪男性同志伴侶於2月份起一直申請希望能領養一名小孩，終於在4月5日成功獲得領養資格。（圖擷自大阪日日新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同志 同志伴侶 日本 領養 首例
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：日本首例！第一對同志伴侶成功領養小孩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.