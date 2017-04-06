誤信百度醫療廣告害準新娘跳樓亡 家屬憤提告

2017-04-06 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕新疆一名27歲張姓準新娘，為了能在婚禮前將惱人的鼻炎治好美麗出嫁，在「百度」搜尋第一名的「愛德華醫院」動手術，但術後鼻腔血流不止，且傷口非常疼痛，最後在身心俱疲下罹患多種精神病症後墜樓身亡。張女的父母一狀告上法院，認為百度公司搜索排名不實，才會導致女兒身亡。

綜合媒體報導，新疆一名27歲準新娘，因想治好困擾她多年的鼻炎、鼻水症狀，在「百度」搜尋到排名第一的「愛德華」醫院，花了約人民幣4000元（約新台幣1.7萬元）做完手術後，因鼻腔過於疼痛，幾乎連3天都沒睡，還出現恐懼、胡言亂語的症狀，長達半個月。

未婚夫帶她至其他醫院做檢查後，發現張女情緒控制力低弱、且身心疲勞伴有精神病症狀，2天後張女就因身心不堪負荷跳樓自殺身亡。

愛女的死讓父母怒告院方及「北京百度網訊科技有限公司」，索賠死亡賠償金、喪葬費、醫療費等等，共計67.4萬元人民幣（約新台幣300萬元）。

張方代理律師指出，當地有78間條件優良的三級甲等醫院，「愛德華」真正排名絕非第一，但百度卻讓該醫院出現在搜索第一名，還標註廣告，顯然做了假宣傳。

「百度」上月接到法院發出的訴狀及傳票等文件後，目前已提出管轄權異議，案件仍在進展中。

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