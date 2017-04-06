日復興大臣記者會大暴走 網友只關心他的領帶...
主管日本福島核災災後復原的復興大臣今村雅弘，在記者會上不滿記者持續追問政府是否該負責，怒斥記者滾出去。但網友的焦點集中在今村雅弘的領帶。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕主管日本福島核災災後復原的復興大臣今村雅弘4日在記者會上，不滿記者持續追問政府是否該負責，怒斥記者滾出去，並留下一句「閉嘴」以後就中止了記者會，但網友卻把焦點集中在今村雅弘的領帶上，因為他的領帶圖案是經典動漫「新世紀福音戰士」。
綜合日本媒體報導，4日復興大臣今村雅弘召開記者會，就日本政府對311大地震及福島核災的重建工作進行說明，在發生核災後，福島附近其他一些區域有居民主動撤離，今村雅弘表示，那些從被認為可以安全居住區域撤離的民眾應自負責任。有記者引述日本法院上月認定，日本政府和福島核電站對福島核洩漏災難負有責任的判決，向復興大臣提問，政府是否應該對自主避難者擔負起責任？今村雅弘回答道，這是他們自己的責任，是他們自己的選擇。
記者繼續追問，稱那些仍然流離失所的人發現，他們已經無法再回到原來的地方了，政府是否應該在照顧這些人方面承擔更多責任，今村雅弘突然暴怒吼道：「為什麼一直說我們不負責任，這實在是太無禮了」，並用手指著這位記者怒斥：「收回你說的話，從這裡滾出去」，台下記者騷動批評今村雅弘，這位復興大臣大吼「煩死了」，要記者閉嘴，隨後離開了記者會現場；當晚今村雅弘為自己的行為致歉，稱自己有些情緒化了。
復興大臣今村雅弘在記者會上暴走引發討論，但許多網友反而把焦點集中在今村雅弘的領帶上，因為他的領帶圖案是經典動漫「新世紀福音戰士」（EVA），還是一款全彩繪的限量版領帶，售價高達是8424日元（約新台幣2300元），已售完。
現年70歲的今村雅弘表示，這條領帶是福島縣的GAINAX動畫公司送給他的，為了支援重建，2015年EVA的製作公司GAINAX在福島設立了工作室，今村雅弘前往福島視察災區時，該公司贈送了這條領帶；今村雅弘稱當初佩戴這條領帶時、的確會感到害羞，但後來發現，只要佩戴這條領帶，周圍人就會詢問緣由，他可藉此宣傳福島重建，於是每到重要場合，今村都會佩戴這條領帶。
有網友戲稱，對於復興大臣的暴走新聞，左派會說：「安倍下台」，右派則會表示：「這個記者是極左派」，但普通人的反應是：「啊，他的領帶是EVA圖案的」。
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