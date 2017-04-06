英軍豔照網路瘋傳 裸女、多P玩很大...
2017-04-06 17:02
〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，近日多張軍中豔照在英國網路上瘋傳，不僅有裸女在營地大擺性感挑逗姿勢，甚至還有多P性愛等內容，重創英國軍人形象，引起高層震怒，下令徹查，若經查屬實，可能將面臨軍事監禁等嚴厲的紀律處分。
綜合外媒報導，這組照片被放上國外網站「Blockrat of the Day」，據悉，該網站宣稱，上傳最讚的軍中豔照者，就有機會獲得神秘小禮物，吸引一票男女軍人紛紛主動獻上一張比一張令人血脈噴張的限制級照片，不過，消息曝光後，原始網站已關閉，但相關照片早已在其他論壇間流傳。
報導指出，軍方高層聞訊相當不滿，勒令徹查，並宣稱涉案者恐面臨軍法審判；知情人士直言，軍中「攜妹入營」的現象，早已行之多年，見怪不怪，高層也是睜隻眼閉隻眼，但把照片上網分享，又另當別論，因為軍方擔心有心人士會透過這些不雅照，詆毀軍人聲譽與威武形象，讓他們遭受輿論撻伐，甚至還有可能惹上官司。
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