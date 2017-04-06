敘國毒氣事件與俄撕破臉？ 美國放話採單邊行動

美國駐聯合國大使海利（站立者），在聯合國安理會上放話表示，若無法通過敘利亞化武攻擊的決議案，美國將不惜採取單邊行動。（路透）

2017-04-06 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會週三就敘利亞化武攻擊事件，召開緊急會議，美、英、法在會議前已草擬一份調查決議案，並將責任歸咎於敘利亞阿塞德政府；有別於安理會上西方國家對阿塞德的究責，俄羅斯則是力挺敘利亞政府，將矛頭指向「叛軍」。

美國總統川普除了砲轟前政府歐巴馬的軟弱間接導致此次憾事外，也坦言將重新審視與敘利亞政府的雙邊關係。

綜合外媒報導，川普上任時，敘利亞總統阿塞德將川普稱作盟友，加上俄羅斯政府也力挺阿塞德，三國儼然站在同一立場。川普在週三與約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II bin Al-Hussein）在白宮召開聯合記者會時，被問及毒氣攻擊事件時，表示孩子們的死亡讓他受到很大的衝擊，「並已越過許多底線，完全無法接受」，同時坦言他對阿塞德態度正在改變。

英國外交大臣強森（Boris Johnson）也指出，他手中所有的證據都顯示這起攻擊事件是阿塞德政府所為，若非伊朗、俄羅斯的支持，這場內戰早就能與叛軍進入協商階段。

針對是否介入敘利亞目前局勢的問題，川普本人並沒有多談，但美國駐聯合國大使海利（Nikki R. Haley）週二在國安理事會上秀出兒童因毒氣攻擊，導致呼吸窘迫致死的照片，同時斥責俄羅斯支持敘利亞支持到對此暴行視而不見，並表示，若聯合國安理會因俄羅斯行使否決權而無法通過決議案，美國不惜採取單邊行動。