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敘國化武攻擊事件 川普：這已越界了

川普表示，化武攻擊事件讓他改變對敘利亞總統阿薩德的看法。（路透）

2017-04-06  16:02

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞一座城鎮前日遭化學武器攻擊，造成大量平民死亡。美國總統川普也對此表示看法，強調這起攻擊「超出了界線」。

川普談到，這起攻擊對他來說已經「越界」，也改變了他對敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）的看法。川普還說，「責任現在落到我的身上，我將會負責任地處理這件事情。」

由反抗軍佔領的汗舍孔鎮（Khan Sheikhon），遭神經毒劑「沙林毒氣」空襲，至少造成100人死亡，300人受傷，且當中不少是孩童，阿薩德政府被指控是該起化武攻擊的始作俑者。

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