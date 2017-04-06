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疑欠大筆債務 中和里長傳割腕自殺送醫
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美副總統保鏢嫖妓被抓 停職調查中

2017-04-06  14:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國特勤局人士指出，副總統彭斯（Mike Pence）的保鑣，日前休假時在馬里蘭州某飯店買春，要離開時當場被警察抓包，目前遭到停職處分。

綜合媒體報導，匿名爆料的特勤局人士坦言，這與刻意設圈套的「釣魚」行動無關，是因為房內疑傳出「不正常」的聲響，飯店經理覺得不對勁隨即報警，嫖妓幹員事後也主動向上級告知被捕的事。

報導指出，這名幹員是趁休假時與某妓女在飯店「會面」，並未透露自己的身分；這起案件雖仍在調查階段，但他已被迫交出隨身佩戴的武器與通行證，目前正停職中。

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  • 美國副總統彭斯。（歐新社）

    美國副總統彭斯。（歐新社）

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相關關鍵字： 嫖妓 幹員 彭斯 特勤局 美國
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