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英國王室徵才 接線生年薪87萬！

每週約有4000通電話打進白金漢宮。（圖取自鏡報）

2017-04-06  13:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室對一般人而言似乎遙不可及，但最近有進入王室工作的機會，外媒報導，英國王室誠徵接線生，年薪23000英鎊（約台幣87萬元）。

《鏡報》報導，由於每天打進的電話量太大，英國王室近日徵求接線生，協助處理每週約4000通打進白金漢宮的電話。除了年薪外，還有相關福利以及雇主提撥15%退休方案，王室徵才廣告說，這是王室業務的第一線，加入全世界最知名組織的團隊是值得自豪的。

報導指出，王室徵才廣告說，工作內容是為王室宅邸回答和處理來電，你將為致電者及各地各階層同僚提供有效和親切的服務。經由培訓，將能處理每一通電話，這份工作必須動腦袋，你無法預料會遇到什麼狀況，此職務4月11日截止申請。

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