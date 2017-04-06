高齡產婦7次懷孕 胎兒撐破子宮險喪命

女子第7次懷孕35週時，感覺肚子像是被撕裂一樣，經檢查過後是子宮破裂、大出血，差點因此喪命。。圖為示意圖。（路透社資料照）

2017-04-06 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州一名41歲的李姓女子，過去曾6次懷孕，並患有胎盤前置。日前，她第7次懷孕35週時，感覺肚子像是被撕裂一樣，經檢查過後是子宮破裂、大出血，差點因此喪命。

根據《廣州日報》報導，41歲李女曾在2014年底接受剖腹產，時隔1年多後就又再懷孕，而卻因腹痛求醫，「醫生，我肚子好痛！像是被撕裂了一樣！」經醫師檢查後，發現李女因患有胎盤前置，胎兒無法經陰道順產，也無法按照常規手術方式進行子宮下段剖腹，只能從子宮體部切開，再加上患者此次懷孕距上次剖腹僅1年多，極易發生子宮疤痕破裂。

李女經醫師檢查後，果然發現子宮破裂的情形，並在腹腔中發現積血已經達1800毫升，子宮破裂處已達8公分。醫師當機立斷，迅速刺破羊膜，將男嬰安全取出，經1週治療後，母子平安出院。

醫師表示，曾經進行剖腹產手術的女性，若要再次生產，應至少間隔18個月以上才適合懷孕，但要注意並非間隔時間愈長愈安全，因為間隔時間長了，疤痕彈性變小，也容易有破裂的機會。