| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑欠大筆債務 中和里長傳割腕自殺送醫
 首頁 > 國際

高齡產婦7次懷孕 胎兒撐破子宮險喪命

女子第7次懷孕35週時，感覺肚子像是被撕裂一樣，經檢查過後是子宮破裂、大出血，差點因此喪命。。圖為示意圖。（路透社資料照）

2017-04-06  14:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州一名41歲的李姓女子，過去曾6次懷孕，並患有胎盤前置。日前，她第7次懷孕35週時，感覺肚子像是被撕裂一樣，經檢查過後是子宮破裂、大出血，差點因此喪命。

根據《廣州日報》報導，41歲李女曾在2014年底接受剖腹產，時隔1年多後就又再懷孕，而卻因腹痛求醫，「醫生，我肚子好痛！像是被撕裂了一樣！」經醫師檢查後，發現李女因患有胎盤前置，胎兒無法經陰道順產，也無法按照常規手術方式進行子宮下段剖腹，只能從子宮體部切開，再加上患者此次懷孕距上次剖腹僅1年多，極易發生子宮疤痕破裂。

李女經醫師檢查後，果然發現子宮破裂的情形，並在腹腔中發現積血已經達1800毫升，子宮破裂處已達8公分。醫師當機立斷，迅速刺破羊膜，將男嬰安全取出，經1週治療後，母子平安出院。

醫師表示，曾經進行剖腹產手術的女性，若要再次生產，應至少間隔18個月以上才適合懷孕，但要注意並非間隔時間愈長愈安全，因為間隔時間長了，疤痕彈性變小，也容易有破裂的機會。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 子宮 子宮破裂 懷孕
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：高齡產婦7次懷孕 胎兒撐破子宮險喪命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.