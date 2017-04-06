「全球最美市長」 前世姐冠軍就任直布羅陀市長

羅培茲4日就任直布羅陀市長。（圖擷取自推特「HM Govt of Gibraltar‏ 」）

2017-04-06 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕曾獲第59屆世界小姐冠軍、現年30歲的羅培茲（Kaiane Aldorino Lopez）4日正式就職英國海外領地直布羅陀（Gibraltar）市長，她不僅被媒體譽為「全球最美市長」，也是當地史上最年輕的市長。

綜合外媒報導，羅培茲日前發表就職演說時提到，「無論來世今生，我們永遠都是英國人，直布羅陀亦然，並以身為英國人而自豪」。

羅培茲也說，她自2014年起，擔任副市長期間，就了解市長這個職位其實非常艱辛，須要全心全力奉獻，才有辦法「做好做滿」，因此她非常感謝前任市長過去付出的一切，現在換她接棒，繼續打拼市政。