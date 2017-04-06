下榻旅館爛到極點 中國選手拍照PO網怒譙

中國網友「扣子kouzi」在微博貼照發文，怒批全運會預賽期間下榻的旅館，爛到不行。（圖翻攝自新浪體育微博）

2017-04-06 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆全國運動會將於9月1至13日將於天津舉行，近日各項資格賽也陸續展開，有名自稱隸屬河北省男排的運動員，以帳號「扣子kouzi」在微博貼照發文，怒批全運會預賽期間下榻的旅館，爛到讓他超傻眼！

根據「扣子kouzi」貼出的照片所示，衛浴設備破舊不堪，連貼身的枕頭套、床單均已微微泛黃，讓他氣到寫下，「這確定是全運會預賽住的地方？還有沒有人管了，床單黃的不行，廁所就這樣，真是服了」。不過，稍早這則貼文已被刪除，就連相關報導也幾近「被消失」，有網友直言，「這球員完蛋了，畢竟現有體制下，不喜歡出現這種『衝康』上級的行為」。

中國網友見照驚呼超「可怕」，紛紛替選手抱不平，「這樣的住宿環境，明顯有問題，不要求多高級，起碼乾淨整潔要做到吧」，擔憂「衛生條件不好的話，身體最容易出問題！」；還有人批評，「連鄉鎮小旅館都不如，組織者未免也太差勁了」、「我也是醉了，這麼髒，求我我都不住」。

中國排球協會官網指出，今年的全運會排球資格賽8日開打，成年組拆成A、B兩組，賽區分別位於河北秦皇島與福建漳州。