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環繞土星13年 卡尼西號將進行最後一次任務

卡西尼探測器已環繞土星10餘年，本月22日將進行最後任務，在土星和它的環之間飛行，任務完成後將撞土星自爆。（NASA提供）

2017-04-06  12:31

〔即時新聞／綜合報導〕擁有壯麗環系統的土星，是太陽系的第6顆行星，也是太陽系中體積僅次於木星的第二大行星，2004年抵達土星的卡西尼探測器（Cassini）已環繞土星10餘年，本月22日卡西尼將進行最後任務，在土星和它的環之間飛行，並記錄更多的新數據，預計9月撞向土星自爆。

綜合外媒報導，美國太空總署（NASA）宣布已經環繞土星10餘年的卡西尼探測器，由於燃料將用盡，將在本月22日進行最後一次任務，卡西尼號會利用衛星引力進入新軌道，穿越土星大氣層邊緣和土星環之間，探索土星環的年齡，並蒐集土星大氣層的數據，幫助科學家了解土星的起源，為避免可能附著在探測器上的地球微生物污染星球，卡西尼號預計在9月15日撞向土星，自我銷毀。

由美國太空總署、歐洲太空總署和義大利航天局共同合作的卡西尼探測器，總花費高達新台幣1040億元，是人類迄今為止發射的規模最大、複雜程度最高的行星探測器，1997年10月發射，經過近7年的航行，於2004年7月進入土星軌道，成為首艘繞行土星的探測器，探勘土星及其衛星，送出許多重要數據，甚至還發現部分衛星有水的存在。

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