習近平恐阻對台軍售 美官員：武器入生產階段

2017-04-06 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕川習會引發外界矚目，外媒報導，這是川普最大的考驗，並探討川普是否會兌現競選承諾，即對中國出口美國商品徵收高額關稅。此外，外媒也指出，習近平可能會阻止美方對台新一波軍售，但美官員表示，武器已進入生產線。

《BBC中文網》報導，習近平可能會阻止美國最新一波對台大規模軍售，但有美國官員透露，這批武器已進入生產階段，報導指出，台灣會密切關注川習會，觀察美國是否將台灣作為美中關係談判的籌碼。

此外報導指出，川普曾誓言要對美國商品課徵45%的高額關稅，分析認為習近平訪問將帶著大禮，包括在美投資計畫、對美開放更多服務業領域等。