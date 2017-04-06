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「又贏了！」 加拿大夫婦28年來中了三次樂透

加拿大夫婦贏得百萬樂透彩金，已是他們第三次中獎。（圖片擷取自網路）

2017-04-06  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕贏得樂透頭獎是許多人夢寐以求的事情，一生只求一次就足夠。但加拿大一對夫婦，自1989年以來已經贏得3次樂透，羨煞旁人。

根據《BBC》報導，芭芭拉和道格拉斯分別在1989與2010年贏得大筆樂透彩金，沒想到兩人的好運還沒用完，再次於今年2月的加拿大大樂透中，贏得加幣820萬（台幣1.8億）的彩金。

道格拉斯在1989年贏得12.8萬加幣（台幣294萬）的彩金，他將錢分享給4名朋友；2010年夫婦倆又贏得了10萬加幣（台幣230萬），這次所中的樂透則是金額最高的一次。

夫婦向樂透公司表示，芭芭拉最先得知他們中了樂透，當他打給道格拉斯時，第一句話是「我們又贏了！」至於大筆的彩金會如何運用，他們強調「家人優先」，確保女兒和孫子有良好的生活保障，但他們仍會犒賞自己一番，道德拉斯表示，他計畫旅行和打獵，「芭芭拉想要一棟新房子，她可以如願了。」

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