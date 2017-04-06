醫師檢查害準人妻破處女身 慘遭未婚夫悔婚
2017-04-06 11:40
俄國女子在婦科檢查時，被醫師弄破處女膜，害得她遭婦婚夫悔婚。（圖擷取自太陽報）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯新西伯利亞一名29歲準人妻，是虔誠的東正教徒，堅信初夜要留給結婚後的丈夫，但她在婦科檢查時，被醫師弄破處女膜，害得她遭婦婚夫悔婚。受害女子提出訴訟，法院判決醫院要付賠償金，事後院方還開除涉事的醫師。
根據《西伯利亞時報》（The Siberian Times）報導，這名俄國女子在婚前到婦科檢查，事前向醫師表明自己是處女，「我在檢查時感覺很痛，見到醫師手套上有血跡，但她告知我一切良好。」但事後卻被女醫師告知，她的處女膜部分破損，讓她哭了一整夜。
這名女子表示，從來沒有預料會出現這種情況，被這種可怕的方式對待，「只有上帝才知道我的痛苦」，並稱這件事導致她被未婚夫解除婚約。她因此提告醫院，法院判他勝訴，獲賠4萬5000盧布（約新台幣2萬4000元）的賠償金，院方在事後也將女醫師解雇。
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