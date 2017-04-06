全球年輕大學排行出爐 台灣8校上榜

「泰晤士報高等教育專刊」指出，台灣8所擠進榜單的大專院校中，名次最佳的是位於第59名的國立台灣科技大學。（資料照，圖由台科大提供）

2017-04-06 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國「泰晤士報高等教育專刊」（Times Higher Education）當地時間5日公布「2017全球最佳年輕大學」（Young University Rankings）排名，台灣有8所大學入榜，為歷年來最多，但表現卻不如以往亮眼。

「泰晤士報高等教育專刊」指出，台灣8所擠進榜單的大專院校中，名次最佳的是國立台灣科技大學，但台科大今年僅59名，較去年43名，下降16名；其他學校依序為長庚大學、國立中山大學、國立陽明大學，名次位於101至150名區間；亞洲大學、逢甲大學、國立中正大學、元智大學，則在151至200名區間。

至於全球最佳年輕大學，由瑞士洛桑聯邦理工學院（Ecole Polytechnique Federale de Lausanne）連續3年蟬聯榜首，其他學校依序為香港科技大學、新加坡南洋理工大學、南韓浦項科技大學，以及韓國高等科學技術研究院，分佔2至5名。

第6至10名為，荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）、香港城市大學、德國烏爾姆大學（Ulm University）、德國卡爾斯魯厄理工學院（Karlsruhe Institute of Technology），以及義大利比薩聖安娜大學（Scuola Superiore Sant’Anna）。

泰晤士報今年將調查排名的大學數量，自去年的150所增至200所，調查對象為全球48個國家中，建校未滿50年的大學，並以教學、國際化、產學合作、學術研究、引用率等指標進行評選，預測這些學校將來能晉升一流大學的潛在可能性。