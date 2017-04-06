歡樂組重新開張 金正恩買性感內衣取悅處女團

2017-04-06 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕專門取悅北韓領導人的神秘組織「歡樂組」（Pleasure Squad），去年重新復活，也傳出招募新成員，其徵選條件之一就是一定要是處女，成員平均年齡只有13歲。而現在更傳出國家領導人金正恩大手筆花了約新台幣1.3億元，買性感內衣送給「處女團」成員。

據《每日郵報》報導，「歡樂組」在去年重新開張，招募新成員時，徵選條件包含通過嚴格的處女測驗、身上無疤無斑、講話輕聲細語、儀態端莊溫柔等，大部分的女孩都從學校挑選，平均年齡僅13歲。有脫北者表示，歡樂組的女孩除了要陪高官飲酒作樂外，還要玩大冒險，輸了還要剃掉恥毛。

「歡樂組」成立於1978年，平時的工作就是陪高官飲酒作樂，組內約有2千名成員，分別為提供性服務的「滿足組」、按摩的「幸福組」、表演的「歌舞組」。金正恩在爸爸金正日去世、2011年解散歡樂組，宣布3年國殤，這些女孩暫時被安置在平壤高麗酒店，還獲得約13萬的補償金。

而有消息指出，「歡樂組」自去年重新開張以來，金正恩已經花了台幣1.3億買性感內衣、2.7億進口香檳和高級烈酒，600多萬購買香水、化妝品等物品來取悅組內「處女團」的成員們。